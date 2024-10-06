На Волині після скандалу з МСЕК Хмельницької області перевірять діагнози непридатних до мобілізації

Син керівниці МСЕК Хмельницької області з купою доларів під час обшуку. Фото: ДБР

В руки ДБР потрапив список з ухилянтів, які за хабарі отримували довідки про непридатність до військової служби через фіктивні діагнози. Ці списки потрапили до рук правоохоронців під час обшуку в кабінеті керівниці МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи, у якій знайшли великі суми грошей.

Журналісти Суспільного поцікавились у юриста, що може загрожувати цим ухилянтам.

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Можуть посадити від трьох до п'яти років

За словами адвокатки Наталії Свірневської, органи досудового розслідування перевірять правдивість діагнозу. Якщо доведуть, що діагноз неправильний, то будуть досліджуватися питання, як вдалось знайти людей, які погодились його встановити.

У разі, якщо з'ясується, що людина має довідку про діагноз хвороби, якої не має, то може за рішенням суду сісти за ґрати від трьох до п'яти років.

Проте санкція статті передбачають покарання ще й у вигляді штрафу.

"Будуть з'ясовувати, чи їх змусили дати хабар, чи вони самі його пропонували. Від цього залежатиме не тільки кваліфікація, але й міра покарання", — пояснила Наталія Свірневська.

У Волинській області перевірять діагнози

Тим часом на Волині перевірятимуть рішення МСЕК та ВЛК. Начальник місцевої ОВА Юрій Погуляйко провів термінову нараду із керівниками правоохоронних органів, ТЦК та СП, медико-соціальних експертних комісій Волині, головними лікарями медзакладів, начальниками РВА та начальником обласного управління охорони здоров’я.

"Корупційний випадок з МСЕК в одній з областей сколихнув всю країну. Цинізм та зухвалість ситуації просто вражає. Саме тому від сьогодні на Волині посилюємо роботу для недопущення корупції, особливо в установах, які безпосередньо впливають на мобілізацію", — зазначив начальник ОВА.

За результатами наради очільник області доручив правоохоронцям негайно розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК і ВЛК. У разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень – ініціювати перегляд.

Раніше ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США, розкішні коштовності й не тільки.

Нагадаємо, 4 жовтня, СБУ повідомила про затримання 14 осіб, яких підозрюють в організації багатомільйонного бізнесу на ухилянтах.