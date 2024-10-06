На Волыни после скандала с МСЭК Хмельницкой области проверят диагнозы непригодных к мобилизации

Сын руководительницы МСЭК Хмельницкой области с кучей долларов во время обыска. Фото: ГБР

В руки ГБР попал список из уклонистов, которые за взятки получали справки о непригодности к военной службе из-за фиктивных диагнозов. Эти списки попали в руки стражей порядка во время обыска в кабинете руководителя МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы, у которой нашли большие суммы денег.

Журналисты Суспільного поинтересовались у юриста, что может угрожать этим уклонистам.

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По словам адвоката Натальи Свирневской, органы досудебного расследования проверят правдивость диагноза. Если докажут, что диагноз неправильный, будут изучаться вопросы, как удалось найти людей, которые согласились его установить.

В случае, если выяснится, что у человека есть справка о диагнозе болезни, которой нет, то он может по решению суда сесть за решетку от трех до пяти лет.

Однако санкция статьи предусматривает наказание еще и в виде штрафа.

"Будут выяснять, заставили ли их давать взятку, или они сами ее предлагали. От этого будет зависеть не только квалификация, но и мера наказания", — пояснила Наталья Свирневская.

В Волынской области проверят диагнозы

В то же время на Волыни будут проверять решения МСЭК и ВЛК. Начальник местной ОВА Юрий Погуляйко провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, ТЦК и СП, медико-социальных экспертных комиссий Волыни, главными врачами медучреждений, начальниками РВА и начальником областного управления здравоохранения.

"Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает. Именно поэтому с сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу по недопущению коррупции, особенно в учреждениях, непосредственно влияющих на мобилизацию", — отметил начальник ОВА.

По результатам совещания глава области поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке решений МСЭК и ВЛК. При выявлении фактов необоснованного принятия таких решений — инициировать пересмотр.

Ранее мы писали, что работники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Во время обысков у них дома нашли почти 6 миллионов долларов США, драгоценности и не только.

Напомним, 4 октября, СБУ сообщила о задержании 14 человек, подозреваемых в организации многомиллионного бизнеса на уклонистах.