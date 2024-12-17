Ухилянт не пішов на фронт - що вирішив суд

Терези Феміди. Фото: САП

У Сумській області Лебединський районний суд виніс вирок чоловіку, який, отримавши повістку, ухилився від мобілізації. Відповідно до рішення, його засуджено до трьох років позбавлення волі за статтею 336 Кримінального кодексу України.

Про це йдеться у вироку Лебединського районного суду Сумської області від 11 грудня.

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Згідно з матеріалами суду 5 червня цього року чоловік вийшов з в'язниці, де відбував покарання за зберігання наркотиків та крадіжку транспортного засобу.

20 червня він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби, та отримав повістку на відправлення до військової частини десантно-штурмових військ.

Але потім чоловік не з'явився до військової частини, пояснивши свої дії тим, що "боявся смерті".

На судовому засіданні він визнав свою провину та розкаявся у вчиненому.

"Після звільнення з місць позбавлення волі знайшов жінку, з якою проживаю. Пройшов ВЛК, був визнаний придатним до військової служби. Однак, коли отримав повістку, почав боятися смерті та вирішив не з'являтися. Про відповідальність знав, але вважав, що так буде краще", — пояснив обвинувачений.

Відтак суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації за статтею 336 ККУ та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Рівненській області військовозобов'язаному двічі вручали бойову повістку, однак він ігнорував її. За вчинене фігуранта притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми писали, що у Львівській області мобілізовані чоловіки відмовилися виконувати накази командування. За вчинене їх притягнули до кримінальної відповідальності.