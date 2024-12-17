Уклоняющийся не пошел на фронт - что решил суд

Уклонист отказывался идти на фронт — как его наказал суд
В Сумской области Лебединский районный суд вынес приговор мужчине, получив повестку, уклонился от мобилизации. Согласно решению, он приговорен к трем годам лишения свободы по статье 336 Уголовного кодекса Украины.
Об этом идет речь в приговоре Лебединского районного суда Сумской области от 11 декабря.
Что известно о суде над уклонистом
Согласно материалам суда 5 июня этого года мужчина вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за хранение наркотиков и кражу транспортного средства.
20 июня он прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к военной службе, и получил повестку на отправку в воинскую часть десантно-штурмовых войск.
Но потом мужчина не явился в воинскую часть, объяснив свои действия тем, что "боялся смерти".
На судебном заседании он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
"После освобождения из мест лишения свободы нашел женщину, с которой проживаю. Прошел ВВК, был признан годным к военной службе. Однако, когда получил повестку, начал бояться смерти и решил не являться. Об ответственности знал, но считал, что так будет лучше", — объяснил обвиняемый.
Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации по статье 336 УКУ и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, что в Ровенской области военнообязанному дважды вручали боевую повестку, однако он игнорировал ее. За совершенное фигуранта привлекли к уголовной ответственности.
Также мы писали, что во Львовской области мобилизованные мужчины отказались выполнять приказы командования. Их привлекли к уголовной ответственности.
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