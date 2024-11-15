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Ухилянт у Сумах постійно ігнорував повістки — що вирішив суд

15 листопада 2024 23:37
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мешканець Сум постійно отримував повістки й був визнаний придатним до служби, але ухилявся від призову і отримав покарання від суду
Виписування повістки на блокпосту. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Суд міста Суми виніс вирок громадянину, який ухилявся від мобілізації з 2022 року. Обвинувачений пояснив, що не хоче служити через проблеми зі здоров'ям. 

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Під час суду з'ясувалось, що громадянин отримав першу повістку ще у 2022 році на блокпосту і був визнаний придатним до військової служби. Протягом 2023 року йому неодноразово вручали повістки, однак він відмовлявся їх приймати, а також не з'являвся в територіальному центрі комплектування. Підсудний заявив, що не бажає проходити військову службу через відсутність необхідної військової підготовки та наявність проблем зі здоров'ям.

Рішення суду

Суд, проаналізувавши матеріали справи, дійшов висновку, що обвинувачений влаштувався на роботу до місцевого водоканалу з метою отримання броні та уникнення призову до армії.

На підставі статті 336 Кримінального кодексу України громадянина визнано винним у вчиненні злочину і засуджено до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сумській області військовозобов'язаному було виписано штраф за неоновлення облікових даних. Однак у суді він довів свою невинуватість.

Раніше чоловік відмовився від мобілізації, пояснюючи це тим, що його родина знаходиться в окупації. Суд визнав його винним.

ЗСУ Суми мобілізація повістки війна в Україні ухилянти судові рішення

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