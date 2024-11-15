Житель Сум постоянно получал повестки и был признан годным к службе, но уклонялся от призыва и получил наказание от суда

Выписка повестки на блокпосту. Иллюстративное фото: УНИАН

Суд Сумы вынес приговор гражданину, который уклонялся от мобилизации с 2022 года. Обвиняемый пояснил, что не хочет служить из-за проблем со здоровьем.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ходе суда выяснилось, что гражданин получил первую повестку еще в 2022 году на блокпосту и был признан годным к военной службе. В течение 2023 года ему неоднократно вручали повестки, однако он отказывался их принимать, а также не появлялся в территориальном центре комплектования. Подсудимый заявил, что не желает проходить военную службу из-за отсутствия необходимой военной подготовки и проблем со здоровьем.

Решение суда

Суд, проанализировав материалы дела, пришел к выводу, что обвиняемый устроился на работу в местный водоканал с целью получения брони и избегания призыва в армию.

На основании статьи 336 Уголовного кодекса Украины гражданин признан виновным в совершении преступления и приговорен к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Сумской области военнообязанному выписан штраф за не обновление учетных данных. Однако в суде он доказал свою невиновность.

Ранее мужчина отказался от мобилизации, объясняя это тем, что его семья находится в оккупации. Суд признал его виновным.