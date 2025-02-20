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Удар РФ по багатоповерхівці у Херсоні — в ДСНС показали наслідки

20 лютого 2025 10:10
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Херсона 20 лютого — рятувальники показали фото та відео наслідків влучання у багатоповерхівку
Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти четверга, 20 лютого, російська армія скинула на Херсон керовані авіабомби (КАБ). Є влучання у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За інформацією рятувальників, одна з авіабомб поцілила у дев'ятиповерховий житловий будинок, частково його зруйнувавши.

"Попередньо постраждали щонайменше шестеро осіб, серед них двоє дітей", — йдеться у повідомленні.

Авіаудар по Херсону 20 лютого
Розбір завалів. Фото: ДСНС

У ДСНС додали, що двох людей вдалося врятувати, їх дістали із заблокованих квартир через балкони за допомогою автодрабини.

"Наразі рятувальники обстежують пошкоджені поверхи та розбирають завали, адже під ними можуть залишатися люди", — підсумували надзвичайники.

Атака на Херсон 20 лютого
Рятувальник працює на місті обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, опівночі 20 лютого у Херсоні пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що російська керована авіабомба влучила в багатоповерхівку у Дніпровському районі міста.

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