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Удар РФ по многоэтажке в Херсоне — в ГСЧС показали последствия

20 февраля 2025 10:10
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Херсона 20 февраля — спасатели показали фото и видео последствий попадания в многоэтажку
Спасатели работают на месте попадания. Фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В ночь на четверг, 20 февраля, российская армия сбросила на Херсон управляемые авиабомбы (УАБ). Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По информации спасателей, одна из авиабомб попала в девятиэтажный жилой дом, частично его разрушив.

"Предварительно пострадали, по меньшей мере, шесть человек — среди них двое детей", — говорится в сообщении.

Авіаудар по Херсону 20 лютого
Разбор завалов. Фото: ГСЧС

В ГСЧС добавили, что двух человек удалось спасти, их достали из заблокированных квартир через балконы с помощью автолестницы.

"Сейчас спасатели обследуют поврежденные этажи и разбирают завалы, ведь под ними могут оставаться люди", — подытожили чрезвычайники.

Атака на Херсон 20 лютого
Спасатель работает на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Напомним, в полночь 20 февраля в Херсоне прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что российская управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе города.

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