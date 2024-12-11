Обстріл Запоріжжя — кількість загиблих зросла до дев'яти людей

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Вже понад добу триває рятувальна операція в Запоріжжі. Росіяни завдали ракетного удару по приватній клініці. Кількість жертв внаслідок обстрілу міста зросла.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у середу, 11 грудня.

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За словами Федорова, наразі вже відомо про дев'ятьох загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю. Постраждали від атаки 22 людини.

"Попри зусилля медиків у лікарні помер ще один поранений. Це 74-річний чоловік", — зазначив начальник ОВА.

Федоров також додав, що рятувальна операція триває. За його словами, під завалами досі залишаються люди.

"Рятувальники працюють цілодобово. Наразі використовується щонайменше 50 одиниць техніки. Також щонайменше 160 людей долучені до рятувальної операції", — додав Федоров.

Нагадаємо, з-під завалів у Запоріжжі вдалося врятувати двох жінок. Вони перебували під обваленою будівлею понад сім годин та змогли додзвонитись у Службу порятунку.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю. Він наголосив, що росіяни атакували місто балістикою. Президент заявив, що Україні потрібно посилювати ППО.