Обстрел Запорожья — число погибших возросло до девяти человек

Спасатели продолжают искать людей под завалами в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Уже более суток продолжается спасательная операция в Запорожье. Россияне нанесли ракетный удар по частной клинике. Число жертв в результате обстрела города возросло.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 11 декабря.

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По словам Федорова, уже известно о девяти погибших в результате ракетного удара по Запорожью. Пострадали от атаки 22 человека.

"Несмотря на усилия медиков, в больнице умер еще один раненый. Это 74-летний мужчина", — отметил начальник ОВА.

Федоров также добавил, что спасательная операция продолжается. По его словам, под завалами до сих пор остаются люди.

"Спасатели работают круглосуточно. В настоящее время используется по меньшей мере 50 единиц техники. Также минимум 160 человек вовлечены в спасательную операцию", — добавил Федоров.

Напомним, из-под завалов в Запорожье удалось спасти двух женщин. Они находились под обрушенным зданием более семи часов и смогли дозвониться в Службу спасения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Запорожью. Он отметил, что россияне атаковали город баллистикой. Президент заявил, что Украине нужно усиливать ПВО.