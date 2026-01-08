Відео
Головна Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини

РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 02:32
На Дніпропетровщині в ніч проти 8 січня 2026 року зазнав пошкоджень об'єкт критичної інфраструктури
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: МВС України

Унаслідок атаки по Дніпропетровщині в ніч проти четверга, 8 січня, зазнала пошкоджень критична інфраструктура. Йдеться про об'єкт, який забезпечував електроживлення більшості районів області.

Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Читайте також:
Наслідки удару по Дніпропетровщині в ніч проти 8 січня 2026 року
Скриншот повідомлення Владислава Гайваненка

Що відомо про удар по критичній інфраструктурі

Очільник ОВА зазначив, що ситуація складна. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація. 

У регіоні працюють Пункти Незламності. Там можна підзарядити гаджети, зігрітися, отримати консультацію щодо безпекових заходів. Ситуація перебуває під постійним контролем ОВА.

Нагадаємо, пізно ввечері у Дніпрі пролунали вибухи. РФ атакувала місто ударними безпілотниками. 

Також ми повідомляли, що ввечері 7 січня росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини. У Дніпрі стався блекаут.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
