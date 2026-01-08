На Дніпропетровщині в ніч проти 8 січня 2026 року зазнав пошкоджень об'єкт критичної інфраструктури

РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини
Унаслідок атаки по Дніпропетровщині в ніч проти четверга, 8 січня, зазнала пошкоджень критична інфраструктура. Йдеться про об'єкт, який забезпечував електроживлення більшості районів області.
Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Що відомо про удар по критичній інфраструктурі
Очільник ОВА зазначив, що ситуація складна. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.
У регіоні працюють Пункти Незламності. Там можна підзарядити гаджети, зігрітися, отримати консультацію щодо безпекових заходів. Ситуація перебуває під постійним контролем ОВА.
Нагадаємо, пізно ввечері у Дніпрі пролунали вибухи. РФ атакувала місто ударними безпілотниками.
Також ми повідомляли, що ввечері 7 січня росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини. У Дніпрі стався блекаут.
