На Днепропетровщине в ночь на 8 января 2026 года получил повреждения объект критической инфраструктуры

РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Днепропетровщины
В результате атаки по Днепропетровской области в ночь на четверг, 8 января, получила повреждения критическая инфраструктура. Речь идет об объекте, который обеспечивал электропитание большинства районов области.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
Что известно об ударе по критической инфраструктуре
Глава ОВА отметил, что ситуация сложная. Энергетики начнут восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.
В регионе работают Пункты Несокрушимости. Там можно подзарядить гаджеты, согреться, получить консультацию по мерам безопасности. Ситуация находится под постоянным контролем ОВА.
Напомним, поздно вечером в Днепре прогремели взрывы. РФ атаковала город ударными беспилотниками.
Также мы сообщали, что вечером 7 января россияне нанесли удар по критической инфраструктуре Днепропетровщины. В Днепре произошел блэкаут.
