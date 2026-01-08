На Днепропетровщине в ночь на 8 января 2026 года получил повреждения объект критической инфраструктуры

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: МВД Украины

В результате атаки по Днепропетровской области в ночь на четверг, 8 января, получила повреждения критическая инфраструктура. Речь идет об объекте, который обеспечивал электропитание большинства районов области.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщения Владислава Гайваненко

Что известно об ударе по критической инфраструктуре

Глава ОВА отметил, что ситуация сложная. Энергетики начнут восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.

В регионе работают Пункты Несокрушимости. Там можно подзарядить гаджеты, согреться, получить консультацию по мерам безопасности. Ситуация находится под постоянным контролем ОВА.

Напомним, поздно вечером в Днепре прогремели взрывы. РФ атаковала город ударными беспилотниками.

Также мы сообщали, что вечером 7 января россияне нанесли удар по критической инфраструктуре Днепропетровщины. В Днепре произошел блэкаут.