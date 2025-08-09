Удар по автобусу в Херсоні 9 серпня — перші кадри після російської атаки

Удар по автобусу в Херсоні — поліцейські показали перші кадри
Російські окупанти у суботу, 9 серпня, вдарили дроном по автобусу з людьми в передмісті Херсона. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком близько 50 та 70 років. У Нацполіції показали перші хвилини після російського обстрілу.
Про це повідомляють очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та пресслужба Нацполіції у Telegram.
Удар по автобусу з людьми в передмісті Херсона
Наразі служби встановлюють особи загиблих чоловіків. Крім того, внаслідок російського удару травм зазнали 16 пасажирів:
- десятеро жінок;
- шестеро чоловіків.
Наймолодшому пораненому 23 роки, а найстаршому — 83.
Одного тяжкотравмованого медики евакуювали до сусідньої області. У нього діагностували відкриту черепну-мозкову травму та поранення голови.
"Четверо пасажирів, які дістали важкі поранення життєво важливих органів, нині перебувають у реанімації. Трьох – прооперували і стабілізували їхній стан, за життя одного – лікарі борються у ці хвилини", — розповів Прокудін.
Чотирьох інших постраждалих у стані середньої тяжкості з переломами та осколковими пораненнями доправили до лікарні.
Ще сімох після медичної допомоги відпустили на амбулаторне лікування. У них виявили контузії та множинні непроникаючі уламкові поранення.
"Патрульні поліцейські прибули миттєво. Разом із медиками рятували постраждалих, допомогли евакуювати одного з потерпілих до шпиталю", — розповіли в Нацполіції.
Повторний удар
Коли поліцейські намагалися витягти з салону автобуса тіла загиблих, стався повторний удар FPV-дрона, внаслідок чого троє правоохоронців зазнали контузій.
Нагадаємо, окупанти вдарили по автобусі в передмісті Херсона близько 08:30. Усі постраждалі перебували всередині транспортного засобу.
Також 9 серпня загарбники завдали удару дроном по меблевому магазині в Київському районі Харкова. Влада міста повідомила про поранених.
