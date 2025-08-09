Удар по автобусу в Херсоне 9 августа — первые кадры после российской атаки

Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 9 августа, ударили дроном по автобусу с людьми в пригороде Херсона. В результате атаки погибли двое мужчин в возрасте около 50 и 70 лет. В Нацполиции показали первые минуты после российского обстрела.

Об этом сообщают глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и пресс-служба Нацполиции в Telegram.

Удар по автобусу с людьми в пригороде Херсона

Сейчас службы устанавливают личности погибших мужчин. Кроме того, в результате российского удара травмы получили 16 пассажиров:

десять женщин;

шестеро мужчин.

Самому младшему раненому 23 года, а самому старшему — 83.

Одного тяжелотравмированного медики эвакуировали в соседнюю область. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ранение головы.

"Четверо пассажиров, которые получили тяжелые ранения жизненно важных органов, сейчас находятся в реанимации. Трех — прооперировали и стабилизировали их состояние, за жизнь одного — врачи борются в эти минуты", — рассказал Прокудин.

Четырех других пострадавших в состоянии средней тяжести с переломами и осколочными ранениями доставили в больницу.

Еще семерых после медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. У них обнаружили контузии и множественные непроникающие осколочные ранения.

"Патрульные полицейские прибыли мгновенно. Вместе с медиками спасали пострадавших, помогли эвакуировать одного из пострадавших в госпиталь", — рассказали в Нацполиции.

Повторный удар

Когда полицейские пытались извлечь из салона автобуса тела погибших, произошел повторный удар FPV-дрона, в результате чего трое правоохранителей получили контузии.

Напомним, оккупанты ударили по автобусу в пригороде Херсона около 08:30. Все пострадавшие находились внутри транспортного средства.

Также 9 августа захватчики нанесли удар дроном по мебельному магазину в Киевском районе Харькова. Власти города сообщили о раненых.