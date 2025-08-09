Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Удар по автобусу в Херсоне — полицейские показали первые кадры

Удар по автобусу в Херсоне — полицейские показали первые кадры

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 19:40
Удар по автобусу в Херсоне 9 августа — первые кадры после российской атаки
Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 9 августа, ударили дроном по автобусу с людьми в пригороде Херсона. В результате атаки погибли двое мужчин в возрасте около 50 и 70 лет. В Нацполиции показали первые минуты после российского обстрела.

Об этом сообщают глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и пресс-служба Нацполиции в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Удар по автобусу с людьми в пригороде Херсона

Сейчас службы устанавливают личности погибших мужчин. Кроме того, в результате российского удара травмы получили 16 пассажиров:

  • десять женщин;
  • шестеро мужчин.

Самому младшему раненому 23 года, а самому старшему — 83.

Одного тяжелотравмированного медики эвакуировали в соседнюю область. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ранение головы.

"Четверо пассажиров, которые получили тяжелые ранения жизненно важных органов, сейчас находятся в реанимации. Трех — прооперировали и стабилизировали их состояние, за жизнь одного — врачи борются в эти минуты", — рассказал Прокудин.

Четырех других пострадавших в состоянии средней тяжести с переломами и осколочными ранениями доставили в больницу.

Еще семерых после медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. У них обнаружили контузии и множественные непроникающие осколочные ранения.

"Патрульные полицейские прибыли мгновенно. Вместе с медиками спасали пострадавших, помогли эвакуировать одного из пострадавших в госпиталь", — рассказали в Нацполиции.

Повторный удар

Когда полицейские пытались извлечь из салона автобуса тела погибших, произошел повторный удар FPV-дрона, в результате чего трое правоохранителей получили контузии.

null
Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты ударили по автобусу в пригороде Херсона около 08:30. Все пострадавшие находились внутри транспортного средства.

Также 9 августа захватчики нанесли удар дроном по мебельному магазину в Киевском районе Харькова. Власти города сообщили о раненых.

война Херсон обстрелы оккупанты автобусы Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации