Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Удар американською зброєю по Бєлгородській області — ЗМІ показали супутниковий знімок arrow

Удар американською зброєю по Бєлгородській області — ЗМІ показали супутниковий знімок

5 червня 2024 03:44
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Супутниковий знімок згорілих пускових установок та пошкодженого командного пункту російської системи ППО С-300/400
Сили оборони України вразили російський ЗРК С-300/400. Фото: Telegram/vereshchuk_iryna
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Збройні сили України пошкодили російський зенітний ракетний комплекс С-300/400 у Бєлгородській області. Удар по системі ППО Росії був нанесений з HIMARS.

Про це повідомило видання "Радіо Свобода" і поширило супутниковий знімок, на якому видно згорілі пускові установки ЗРК С-300/400. 

Читайте також:

Удар по території Росії після дозволу США

У лівому верхньому куті знімка також можна розгледіти  пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400.

"Це був один із перших ударів західними ракетами для встановлення РСЗВ HIMARS по російській території — після того, як адміністрація президента США Джо Байдена негласно дала Україні дозвіл наносити такі удари для захисту Харкова та Харківської області", — пише "Радіо Свобода".

Пошкоджена російська система ППО
Знищені пускові установки та командний пункт російської системи ППО. Фото: Радіо Свобода

Раніше ми писали, що у разі війни Європи з Росією НАТО перекине американські війська та техніку до лінії фронту. Для цього Альянс вже зараз розробляє кілька сухопутних коридорів. Водночас Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що не підтримує вступ України до НАТО.

російські війська
Харківська область
ППО
Бєлгородська область
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня