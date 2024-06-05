Супутниковий знімок згорілих пускових установок та пошкодженого командного пункту російської системи ППО С-300/400

Сили оборони України вразили російський ЗРК С-300/400. Фото: Telegram/vereshchuk_iryna

Збройні сили України пошкодили російський зенітний ракетний комплекс С-300/400 у Бєлгородській області. Удар по системі ППО Росії був нанесений з HIMARS.

Про це повідомило видання "Радіо Свобода" і поширило супутниковий знімок, на якому видно згорілі пускові установки ЗРК С-300/400.

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У лівому верхньому куті знімка також можна розгледіти пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400.

"Це був один із перших ударів західними ракетами для встановлення РСЗВ HIMARS по російській території — після того, як адміністрація президента США Джо Байдена негласно дала Україні дозвіл наносити такі удари для захисту Харкова та Харківської області", — пише "Радіо Свобода".

Знищені пускові установки та командний пункт російської системи ППО. Фото: Радіо Свобода

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