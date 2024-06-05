Спутниковый снимок сгоревших пусковых установок и поврежденного командного пункта российской системы ПВО С-300/400

Силы обороны Украины атаковали российский ЗРК С-300/400. Фото: Telegram/vereshchuk_iryna

Вооруженные силы Украины повредили российский зенитный ракетный комплекс С-300/400 в Белгородской области. Удар по системе ПВО России был нанесен с HIMARS.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода" и распространило спутниковый снимок, на котором видны сгоревшие пусковые установки ЗРК С-300/400.

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В левом верхнем углу снимка можно рассмотреть поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400.

"Это был один из первых ударов западными ракетами для установки РСЗО HIMARS по российской территории – после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области", — пишет "Радио Свобода".

Уничтожены пусковые установки и командный пункт российской системы ПВО. Фото: Радио Свобода

Ранее мы писали, что в случае войны Европы с Россией НАТО перебросит американские войска и технику к линии фронта. Для этого Североатлантический союз уже сейчас разрабатывает несколько сухопутных коридоров. В то же время президент США Джо Байден дал понять, что не поддерживает вступление Украины в НАТО.