Спутниковый снимок сгоревших пусковых установок и поврежденного командного пункта российской системы ПВО С-300/400

Удар американским оружием по Белгородской области — СМИ показали спутниковый снимок
Вооруженные силы Украины повредили российский зенитный ракетный комплекс С-300/400 в Белгородской области. Удар по системе ПВО России был нанесен с HIMARS.
Об этом сообщило издание "Радио Свобода" и распространило спутниковый снимок, на котором видны сгоревшие пусковые установки ЗРК С-300/400.
Удар по территории России после разрешения США
В левом верхнем углу снимка можно рассмотреть поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400.
"Это был один из первых ударов западными ракетами для установки РСЗО HIMARS по российской территории – после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области", — пишет "Радио Свобода".
Ранее мы писали, что в случае войны Европы с Россией НАТО перебросит американские войска и технику к линии фронта. Для этого Североатлантический союз уже сейчас разрабатывает несколько сухопутных коридоров. В то же время президент США Джо Байден дал понять, что не поддерживает вступление Украины в НАТО.
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