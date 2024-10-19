В Україні проти блогерів та медіа порушуватимуть кримінальні справи за фейки

Військові. Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України

В Україні планують відкривати кримінальні справи проти осіб, які поширюють фейки та дезінформацію. Це стосуватиметься блогерів та медіа, що публікують неправдиву інформацію.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook у суботу, 19 жовтня.

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Кримінальні справи за фейки

У ЗСУ заявили, що почастішали випадки поширення викривленої та неперевіреної інформації, яка спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки у країні та зриву мобілізації.

Там нагадали, що будь-яка викривлена інформація стосовно мобілізаційних заходів має лише одну мету — підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому.

"Компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян, що є найважливішим завданням всіх складових сектору безпеки і оборони", — йдеться у повідомленні.

Таким чином спекуляції в інформаційному просторі, що полягають у звинуваченнях працівників ТЦК та СП у незаконних діях будуть каратися законом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

У Сухопутних військах також зауважили, що всі порушення з боку самих ТЦК не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування.

Скриншот допису Сухопутних військ ЗСУ

Скриншот допису Сухопутних військ ЗСУ

Скриншот допису Сухопутних військ ЗСУ

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликала ЗМІ "коректно" висвітлювати новини про мобілізацію. Також це стосується ТЦК — там назвали ці теми чутливими.

Крім того, іноземні партнери вимагають від України зниження мобілізаційного віку. Про це заявила нардепка Марія Іонова в ефірі День.LIVE.