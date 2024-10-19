В Украине против блогеров и медиа будут возбуждать уголовные дела за фейки

Военные. Фото: Командование объединенных сил ВС Украины

В Украине планируют открывать уголовные дела против лиц, распространяющих фейки и дезинформацию. Это касается блогеров и медиа, которые публикуют ложную информацию.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook в субботу, 19 октября.

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Уголовные дела за фейки

В ВСУ заявили, что участились случаи распространения искаженной и непроверенной информации, направленной на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки в стране и срыв мобилизации.

Там напомнили, что любая искаженная информация о мобилизационных мерах имеет лишь одну цель — подрывать доверие общества к государственным институтам и Силам обороны Украины в целом.

"Компетентные органы могут возбуждать в отношении таких лиц уголовные производства по защите законной деятельности Сил обороны Украины и безопасности граждан, что является важнейшей задачей всех составляющих сектора безопасности и обороны", — говорится в сообщении.

Таким образом, спекуляции в информационном пространстве, заключающиеся в обвинениях работников ТЦК и СП в незаконных действиях, будут наказываться законом. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В Сухопутных войсках также отметили, что все нарушения со стороны самих ТЦК не остаются без должной оценки и контроля со стороны командования.

Скриншот поста Сухопутных войск ВСУ

Скриншот поста Сухопутных войск ВСУ

Скриншот поста Сухопутных войск ВСУ

Напомним, Нацсовет по телевидению и радиовещанию призвал СМИ "корректно" освещать новости о мобилизации. Также это касается ТЦК — там назвали эти темы чувствительными.

Кроме того, иностранные партнеры требуют от Украины понижения мобилизационного возраста. Об этом заявила нардеп Мария Ионова в эфире День.LIVE.