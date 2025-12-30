Яка ситуація на Сумщині - відповідь Трегубова

Віктор Трегубов. Фото: Укрінформ

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито наближення російських військ до Сум є маніпуляцією географічними фактами. Вони не відповідають реальній ситуації на місцевості.

Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Ранок.LIVE.

Яка ситуація на Сумщині

Трегубов пояснив, що відстань від державного кордону Росії до обласного центру Суми становить близько 25 кілометрів і залишається незмінною ще з 1991 року.

За його словами, подібні заяви означають лише те, що російські підрозділи перебувають на власній території по свій бік кордону.

"Єдине вклинення у Сумській області, про яке ми говоримо, — це населений пункт Грабовське, де вони зайшли приблизно на глибину кілометра", — сказав військовий.

Військовий наголосив, що навіть з урахуванням цього епізоду кордон Росії із Сумами завжди був ближчим, ніж саме Грабовське до міста, тому заяви Кремля не мають під собою реальних підстав.

Нагадаємо, у грудні окупанти увійшли до села Грабовське у Сумській області та депортували з населеного пункту близько 50 місцевих жителів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед викрадених були і діти.