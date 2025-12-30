Какова ситуация на Сумщине - ответ Трегубова

Виктор Трегубов. Фото: Укринформ

Заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы приближении российских войск к Сумам являются манипуляцией географическими фактами. Они не соответствуют реальной ситуации на местности.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Ранок.LIVE.

Какая ситуация на Сумщине

Трегубов пояснил, что расстояние от государственной границы России до областного центра Сумы составляет около 25 километров и остается неизменным еще с 1991 года.

По его словам, подобные заявления означают лишь то, что российские подразделения находятся на собственной территории по свою сторону границы.

"Единственное вклинение в Сумской области, о котором мы говорим, — это населенный пункт Грабовское, где они зашли примерно на глубину километра", — сказал военный.

Военный подчеркнул, что даже с учетом этого эпизода граница России с Сумами всегда была ближе, чем само Грабовское к городу, поэтому заявления Кремля не имеют под собой реальных оснований.

Напомним, в декабре оккупанты вошли в село Грабовское в Сумской области и депортировали из населенного пункта около 50 местных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди похищенных были и дети.