Какова ситуация на Сумщине - ответ Трегубова

В ВСУ ответили на слова Путина о приближении армии РФ к Сумам
Заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы приближении российских войск к Сумам являются манипуляцией географическими фактами. Они не соответствуют реальной ситуации на местности.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Ранок.LIVE.
Какая ситуация на Сумщине
Трегубов пояснил, что расстояние от государственной границы России до областного центра Сумы составляет около 25 километров и остается неизменным еще с 1991 года.
По его словам, подобные заявления означают лишь то, что российские подразделения находятся на собственной территории по свою сторону границы.
"Единственное вклинение в Сумской области, о котором мы говорим, — это населенный пункт Грабовское, где они зашли примерно на глубину километра", — сказал военный.
Военный подчеркнул, что даже с учетом этого эпизода граница России с Сумами всегда была ближе, чем само Грабовское к городу, поэтому заявления Кремля не имеют под собой реальных оснований.
Напомним, в декабре оккупанты вошли в село Грабовское в Сумской области и депортировали из населенного пункта около 50 местных жителей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди похищенных были и дети.
