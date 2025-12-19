Закінчення війни в Україні — реакція військових на заяви

Українські військові на фронті. Фото: Getty Images

Заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич розкритикував публічні заяви про "дати завершення війни". На його думки, подібні прогнози шкодять мобілізації та загальній стійкості держави.

Про це Олесь Маляревич заявив в ефірі Ранок.LIVE 19 грудня.

Реклама

Читайте також:

Що каже військовий про "дати закінчення війни"

Маляревич наголосив, що прогнози про закінчення війни шкодять мобілізації та загальній стійкості держави.

Крім того, він висловився про військову допомогу Україні. За його словами, станом на сьогодні передові підрозділи ЗСУ здебільшого забезпечені дронами українського виробництва завдяки фінансуванню з боку європейських партнерів. За словами військового, безперебійне фінансування залишається критично важливим.

Заступник командира додав, якщо будуть паузи у допомозі, дефіцит неминучий, особливо щодо далекобійних і дорожчих дронів, а також іншої техніки — автомобілів, пікапів та обладнання, яке закуповується за "живі" гроші.

"Війна — це не лише про дрони. Якщо бракує фінансів і людей, армія не зможе виконувати свою роботу. Це питання виживання країни, і з ним не можна гратися", — наголосив Олесь Маляревич.

Нагадаємо, раніше в ГУР розкрили, чи завершиться війна у 2026 році. Там заявили, що зараз держава зосереджена не на датах, а на досягненні справедливого й стійкого миру.

Водночас Валерій Залужний пояснив, які рішення необхідні для закінчення війни. За його словами, потрібний комплексний підхід.