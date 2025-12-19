Видео
В ВСУ раскритиковали заявления о "датах завершения войны"

В ВСУ раскритиковали заявления о "датах завершения войны"

Дата публикации 19 декабря 2025 15:08
Окончание войны в Украине — реакция военных на заявления
Украинские военные на фронте. Фото: Getty Images

Заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич раскритиковал публичные заявления о "датах завершения войны". По его мнению, подобные прогнозы вредят мобилизации и общей устойчивости государства.

Об этом Олесь Маляревич заявил в эфире Ранок.LIVE 19 декабря.

Читайте также:

Что говорит военный о "датах окончания войны"

Маляревич отметил, что прогнозы об окончании войны вредят мобилизации и общей устойчивости государства.

Кроме того, он высказался о военной помощи Украине. По его словам, на сегодня передовые подразделения ВСУ в основном обеспечены дронами украинского производства благодаря финансированию со стороны европейских партнеров. По словам военного, бесперебойное финансирование остается критически важным.

Заместитель командира добавил, если будут паузы в помощи, дефицит неизбежен, особенно в отношении дальнобойных и дорогих дронов, а также другой техники — автомобилей, пикапов и оборудования, которое закупается за "живые" деньги.

"Война - это не только о дронах. Если не хватает финансов и людей, армия не сможет выполнять свою работу. Это вопрос выживания страны, и с ним нельзя играть", — подчеркнул Олесь Маляревич.

Напомним, ранее в ГУР раскрыли, завершится ли война в 2026 году. Там заявили, что сейчас государство сосредоточено не на датах, а на достижении справедливого и устойчивого мира.

В то же время Валерий Залужный объяснил, какие решения необходимы для окончания войны. По его словам, нужен комплексный подход.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
