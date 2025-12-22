Федоренков пояснив, чому мирна угода з Росією наразі неможлива

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренков пояснив, чому поки не може бути укладено мирної угоди. За його словами, Україна не втратила спроможності до оборони, а Росія зберігає можливість наступати.

Про це Юрій Федоренков сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 22 грудня.

Мирна угода щодо війни

"Коли можуть бути мирні домовленості? Коли одна сторона втратила спроможності до оборони, інша сторона її завоювала. Це називається капітуляція, але все одно це вирішується шляхом закріплення, підписання певних документів. Навіть Друга світова війна закінчувалася тим, що підписувалися певні папери", — каже Федоренков.

За його словами, ситуація може й бути іншою: одна сторона не втратила спроможності до оборони, а інша сторона втратила спроможності до ведення активних ударно-штурмових наступальних дій. Тоді війна може зупинитися на певних рубежах у звʼязку з неможливістю штурмувати.

"Але і одна сторона може оборонятися, і інша може вести позиційну війну, але не наступати. От тоді починають говорити дипломати. Тоді є передумова до того, щоб вирішувати в політико-дипломатичний спосіб конфлікт, який є, а саме війну Росії проти України. На поточний момент ми не втратили спроможності до оборони", — заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

Федоренков зауважив, що українське військо щоденно робить подвиг. Крім того, Росія не втратила спроможності до ведення наступальних дій.

Він не бачить, що має стати тим зерном, з якого проросте перемовний процес та зупинка бойових дій.

"Тому все, що відбувається з приводу мирних перемовин, воно націлене на одне. Путін бажає вести бойові дії, наступати по лінії фронту, бити в глибину нашої території, тероризувати людей. Дивимося, що зараз відбувається в Одесі", — зазначив Федоренков.

За його словами, росіяни заявляють про мирний процес, аби не було додаткової санкційної політики з боку Європейського Союзу та США.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський підкреслив, що мирний договір — це не лише підписання документа.

Раніше глава держави назвав три найважчих питання, які є у мирному плані США.