Україна
Главная Армия В ВСУ объяснили, почему пока не будет заключено мирное соглашение

В ВСУ объяснили, почему пока не будет заключено мирное соглашение

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 11:22
Федоренков объяснил, почему мирное соглашение с Россией пока невозможно
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренков объяснил, почему пока не может быть заключено мирное соглашение. По его словам, Украина не потеряла способности к обороне, а Россия сохраняет возможность наступать.

Об этом Юрий Федоренков сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 22 декабря.

Читайте также:

Мирное соглашение по войне

"Когда могут быть мирные договоренности? Когда одна сторона потеряла способности к обороне, другая сторона ее завоевала. Это называется капитуляция, но все равно это решается путем закрепления, подписания определенных документов. Даже Вторая мировая война заканчивалась тем, что подписывались определенные бумаги", — говорит Федоренков.

По его словам, ситуация может быть и другой: одна сторона не потеряла способности к обороне, а другая сторона потеряла способности к ведению активных ударно-штурмовых наступательных действий. Тогда война может остановиться на определенных рубежах в связи с невозможностью штурмовать.

"Но и одна сторона может обороняться, и другая может вести позиционную войну, но не наступать. Вот тогда начинают говорить дипломаты. Тогда есть предпосылка к тому, чтобы решать политико-дипломатическим способом конфликт, который есть, а именно войну России против Украины. На текущий момент мы не потеряли способности к обороне", — заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

Федоренков отметил, что украинское войско ежедневно совершает подвиг. Кроме того, Россия не потеряла способности к ведению наступательных действий.

Он не видит, что должно стать тем зерном, из которого прорастет переговорный процесс и остановка боевых действий.

"Поэтому все, что происходит по поводу мирных переговоров, оно нацелено на одно. Путин желает вести боевые действия, наступать по линии фронта, бить в глубину нашей территории, терроризировать людей. Смотрим, что сейчас происходит в Одессе", — отметил Федоренков.

По его словам, россияне заявляют о мирном процессе, чтобы не было дополнительной санкционной политики со стороны Европейского Союза и США.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что мирный договор — это не только подписание документа.

Ранее глава государства назвал три самых тяжелых вопроса, которые есть в мирном плане США.

ВСУ Украина соглашение Россия мирный план
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
