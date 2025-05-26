Голова СЗР Іващенко відповів, чи отримала Білорусь ядерну зброю від РФ

Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Фото: СЗР

Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко заявив, що наразі Білорусь не здатна на масштабні бойові дії. Близько 2000 військових, які розташовані біля нашого кордону, слугують для відволікання уваги.

Про це пише пресслужба СРЗ у понеділок, 26 травня.

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"На сьогодні білоруська армія не здатна на масштабні бойові дії. Усе, що вони тримають біля нашого кордону — це близько двох тисяч військовослужбовців лише для того, щоб ми відволікалися", — сказав Іващенко.

За його словами, білоруський бойовий склад — невеликий та був неспроможний вести наступ навіть перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Водночас військовослужбовці Білорусі не готові до цього й морально.

"Серед білоруських командирів багато хто здобував освіту у Росії. Ще у 2022 році вони тиснули на Лукашенка, щоб він вступив у війну. Але самі білоруси — і військові, і звичайні люди — цього не хочуть", — зазначив голова зовнішньої розвідки.

Коли у 2022 році у Росії з’явилися проблеми з озброєнням, то Білорусь передала їм все зі своїх складів: боєприпаси, техніку — Т-72, БМП-2, приціли, бронежилети, шоломи, а також верстати. Тепер в країні ще налагодили виробництво боєприпасів для ведення війни Росією.

Таким чином, білоруський ВПК став додатком до російського: близько 80% білоруських підприємств інтегровані у російський ВПК.

Ядерна зброя

Крім того, Білорусь має літаки-носії для ядерної зброї та ОТКР "Іскандер". Але самої зброї в країни немає.

"Вони облаштовують місця зберігання, готуються, будують. Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде "Орєшнік". Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне", — зауважив Іващенко.

Він додав, що мала ймовірність, що в Білорусі з’являться боєголовки.

Раніше у Держдумі вигадали нову мету повномасштабного вторгнення в Україну — створення "єдиної союзної держави".

Президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія може готувати нову агресію з території Білорусі влітку.