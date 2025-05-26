Глава СВР Иващенко ответил, получила ли Беларусь ядерное оружие от РФ

Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. Фото: СВР

Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что сейчас Беларусь не способна на масштабные боевые действия. Около 2000 военных, которые расположены у нашей границы, — служат для отвлечения внимания.

Об этом пишет пресс-служба СРЗ в понедельник, 26 мая.

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"На сегодня белорусская армия не способна на масштабные боевые действия. Все, что они держат у нашей границы — это около двух тысяч военнослужащих только для того, чтобы мы отвлекались", — сказал Иващенко.

По его словам, белорусский боевой состав — небольшой и был не в состоянии вести наступление даже перед полномасштабным вторжением России в Украину. В то же время военнослужащие Беларуси не готовы к этому и морально.

"Среди белорусских командиров многие получали образование в России. Еще в 2022 году они давили на Лукашенко, чтобы он вступил в войну. Но сами белорусы — и военные, и обычные люди — этого не хотят", — отметил глава внешней разведки.

Когда в 2022 году у России появились проблемы с вооружением, то Беларусь передала им все со своих складов: боеприпасы, технику - Т-72, БМП-2, прицелы, бронежилеты, шлемы, а также станки. Теперь в стране еще наладили производство боеприпасов для ведения войны Россией.

Таким образом белорусский ВПК стал приложением к российскому: около 80% белорусских предприятий интегрированы в российский ВПК.

Ядерное оружие

Кроме того, Беларусь имеет самолеты-носители для ядерного оружия и ОТКР "Искандер". Но самого оружия у страны нет.

"Они обустраивают места хранения, готовятся, строят. Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это похоже на принятие желаемого за действительное", — отметил Иващенко.

Он добавил, что мала вероятность, что в Беларуси появятся боеголовки.

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