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У Зеленського відповіли на заяви Келлога про необхідність виборів

3 лютого 2025 00:18
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку радника Зеленського, Путін не буде зупинятись, якщо йому запропонувати припинення вогню
Спеціальний представник Трампа Кіт Келлог. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У відповідь на заяву спеціального представника Трампа Кіта Келлога щодо необхідності проведення виборів в Україні та встановлення режиму припинення вогню, радник президента України Дмитро Литвин висловив свою позицію. Він зазначив, що такий підхід є недостатнім для вирішення конфлікту, оскільки не враховує його складних причин та не гарантує безпеки України.

Про це радник Зеленського написав у соцмережі X

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Повідомлення Дмитра Литвина. Фото: Скриншот

Литвин наголосив на необхідності більш глибокого та багатостороннього підходу з боку міжнародної спільноти, зокрема, активної участі команд президента Зеленського і Трампа в розробці та реалізації комплексного плану припинення воєнних дій та досягнення тривалого миру.

Він також наголосив на продовженні Росією військового виробництва, пошуку способів обходу санкцій та отримання доходів від експорту енергоресурсів.

"Очевидно, що вся ця зброя будується не для того, щоб поважати демократичних сусідів", — написав Литвин.

Військовий союз Росії з Північною Кореєю та інші дії Москви свідчать про її небажання дотримуватися режиму припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір найближчим часом зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб припинити війну в Україні. Він підкреслив, що війна призводить до загибелі "багатьох чудових людей".

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