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У Зеленского ответили на слова Келлога о необходимости выборов

3 февраля 2025 00:18
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По мнению советника Зеленского, Путин не будет останавливаться, если ему предложить прекращение огня
Специальный представитель Трампа Кит Келлог. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В ответ на заявление специального представителя Трампа Кита Келлога о необходимости проведения выборов в Украине и установления режима прекращения огня, советник президента Украины Дмитрий Литвин высказал свою позицию. Он отметил, что такой подход является недостаточным для решения конфликта, поскольку не учитывает его сложных причин и не гарантирует безопасности Украины.

Об этом советник Зеленского написал в соцсети X.

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Сообщение Дмитрия Литвина. Фото: Скриншот

Литвин отметил необходимость более глубокого и многостороннего подхода со стороны международного сообщества, в частности, активного участия команд президента Зеленского и Трампа в разработке и реализации комплексного плана прекращения военных действий и достижения длительного мира.

Он также отметил продолжение Россией военного производства, поиска способов обхода санкций и получения доходов от экспорта энергоресурсов.

"Очевидно, что все это оружие строится не для того, чтобы уважать демократических соседей", — написал Литвин.

Военный союз России с Северной Кореей и другие действия Москвы свидетельствуют о ее нежелании соблюдать режим прекращения огня и мирного урегулирования конфликта.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну в Украине. Он подчеркнул, что война приводит к гибели "многих замечательных людей".

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