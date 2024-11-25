Обстріл Запоріжжя 25 листопада — в ОВА показали відео наслідків російського удару

Наслідки російського обстрілу. Фото: скриншот

За добу російська армія завдала 200 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Окупанти застосовували різні види зброї.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram в понеділок, 25 листопада.

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За словами Федорова, 107 безпілотників різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

"П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Новоандріївку та Новоданилівку", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що росіяни використовували для ударів по український населених пунктах також і артсистеми.

"88 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки", — додав Федоров.

Він підкреслив, що влада отримала 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Пост Федорова у Telegram

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок атаки безпілотників 25 листопада поранення отримала одна дитина.

Раніше ми повідомляли, що унаслідок атаки на Запоріжжя було поранено 16-річну дівчину.