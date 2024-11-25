Обстрел Запорожья 25 ноября - в ОВА показали видео последствий российского удара

В Запорожской ОВА показали последствия атаки БпЛА — видео
За сутки российская армия нанесла 200 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты применяли различные виды оружия.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram в понедельник, 25 ноября.
Последствия российской атаки
По словам Федорова, 107 беспилотников разной модификации атаковали Запорожье, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
"Пять обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Новоандреевку и Новоданиловку", — говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что россияне использовали для ударов по украинским населенным пунктам также и артсистемы.
"88 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки", — добавил Федоров.
Он подчеркнул, что власти получили 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, в Запорожье в результате атаки беспилотников 25 ноября ранения получил один ребенок.
Ранее мы сообщали, что в результате атаки на Запорожье была ранена 16-летняя девушка.
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