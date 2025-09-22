Обстріл Запоріжжя 22 вересня — кількість загиблих зросла

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 22 вересня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у понеділок, 22 вересня. Наразі відомо, що окупанти вбили трьох людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Обстріл Запоріжжя 22 вересня

Рятувальники з-під завалів зруйнованого будинку у місті дістали тіло 75-річної жінки.

"Сьогоднішня ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя", — наголосив Федоров.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС

А у ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували загоряння двоповерхової будівлі та п’яти автомобілів.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Наразі на місці російського обстрілу працюють усі екстрені служби.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості у Запоріжжі.

Згодом Федоров повідомив внаслідок нічної атаки було пошкоджено 15 багатоповерхових і десять приватних будинків.