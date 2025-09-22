Обстріл Запоріжжя 22 вересня — кількість загиблих зросла

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу
У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у понеділок, 22 вересня. Наразі відомо, що окупанти вбили трьох людей.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Обстріл Запоріжжя 22 вересня
Рятувальники з-під завалів зруйнованого будинку у місті дістали тіло 75-річної жінки.
"Сьогоднішня ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя", — наголосив Федоров.
А у ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували загоряння двоповерхової будівлі та п’яти автомобілів.
Наразі на місці російського обстрілу працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості у Запоріжжі.
Згодом Федоров повідомив внаслідок нічної атаки було пошкоджено 15 багатоповерхових і десять приватних будинків.
