Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 08:16
Обстріл Запоріжжя 22 вересня — кількість загиблих зросла
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 22 вересня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у понеділок, 22 вересня. Наразі відомо, що окупанти вбили трьох людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Запоріжжя 22 вересня

Рятувальники з-під завалів зруйнованого будинку у місті дістали тіло 75-річної жінки. 

"Сьогоднішня ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя", — наголосив Федоров.

Обстріл Запоріжжя 22 вересня
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС

А у ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували загоряння двоповерхової будівлі та п’яти автомобілів.

Атака Росії на Запоріжжя 22 вересня
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Наразі на місці російського обстрілу працюють усі екстрені служби.

null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості у Запоріжжі.

Згодом Федоров повідомив внаслідок нічної атаки було пошкоджено 15 багатоповерхових і десять приватних будинків.

війна ДСНС Запоріжжя обстріли Іван Федоров
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації