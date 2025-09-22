Обстрел Запорожья 22 сентября — количество погибших возросло

Последствия российского обстрела Запорожья 22 сентября. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В Запорожье возросло количество погибших в результате российского обстрела в понедельник, 22 сентября. Известно, что оккупанты убили трех человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Обстрел Запорожья 22 сентября

Спасатели из-под завалов разрушенного дома в городе достали тело 75-летней женщины.

"Сегодняшняя вражеская атака на Запорожье унесла три жизни", — подчеркнул Федоров.

Последствия российского обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

А в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали возгорание двухэтажного здания и пяти автомобилей.

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Сейчас на месте российского обстрела работают все экстренные службы.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 22 сентября оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры и промышленности в Запорожье.

Впоследствии Федоров сообщил, что в результате ночной атаки было повреждено 15 многоэтажных и десять частных домов.