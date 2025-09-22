Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Запорожье возросло количество погибших в результате обстрела

В Запорожье возросло количество погибших в результате обстрела

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 08:16
Обстрел Запорожья 22 сентября — количество погибших возросло
Последствия российского обстрела Запорожья 22 сентября. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В Запорожье возросло количество погибших в результате российского обстрела в понедельник, 22 сентября. Известно, что оккупанты убили трех человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Запорожья 22 сентября

Спасатели из-под завалов разрушенного дома в городе достали тело 75-летней женщины.

Реклама

"Сегодняшняя вражеская атака на Запорожье унесла три жизни", — подчеркнул Федоров.

Обстріл Запоріжжя 22 вересня
Последствия российского обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

А в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали возгорание двухэтажного здания и пяти автомобилей.

Реклама
Атака Росії на Запоріжжя 22 вересня
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Сейчас на месте российского обстрела работают все экстренные службы.

null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 22 сентября оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры и промышленности в Запорожье.

Впоследствии Федоров сообщил, что в результате ночной атаки было повреждено 15 многоэтажных и десять частных домов.

война ГСЧС Запорожье обстрелы Иван Федоров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации