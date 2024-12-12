Авіаудар по Запоріжжю 10 грудня — кількість жертв зросла

Люди приносять на місце авіаудару квіти та свічки на знак скорботи за загиблими у Запоріжжі. Фото: Reuters

У Запоріжжі виявили тіло іще однієї загиблої людини під завалами зруйнованої будівлі від російського авіаудару. Таким чином, станом на 12 грудня, на цей час, відомо про 11 загиблих.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Іван Федоров повідомив, що у Запоріжжі наразі вже 11 загиблих від авіаудару.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

"На жаль, кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 11. Щойно рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів будинку, зруйнованого ворожим ударом 10 грудн", — повідомив голова ЗОВА.

Нагадаємо, поліція оприлюднила відео перших хвилин після російської авіаатаки по Запоріжжю 10 грудня.

На атаку на Запоріжжя відреагував і Воложимир Зеленський — президент закликав партнерів посилити захист України засобами ППО.