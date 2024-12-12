Авиаудар по Запорожью 10 декабря - количество жертв возросло

Люди приносят на место авиаудара цветы и свечи в знак скорби по погибшим в Запорожье. Фото: Reuters

В Запорожье обнаружили тело еще одного погибшего человека под завалами разрушенного здания от российского авиаудара. Таким образом, по состоянию на 12 декабря, к настоящему времени, известно об 11 погибших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Иван Федоров сообщил, что в Запорожье уже 11 погибших от авиаудара.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

"К сожалению, количество погибших в Запорожье выросло до 11. Как только спасатели достали тело женщины из-под завалов дома, разрушенного вражеским ударом 10 декабря" , — сообщил глава ЗОВА.

Напомним, полиция обнародовала видео первых минут после российской авиаатаки по Запорожью 10 декабря.

На атаку на Запорожье отреагировал и Владимир Зеленский – президент призвал партнеров усилить защиту Украины средствами ПВО.