До трьох людей збільшилась кількість постраждалих у Запоріжжі після обстрілу РФ

Жінка біля уламків зруйнованого росіянами будинку в Запоріжжі. Фото: ЗОВА

У Запоріжжі після атаки російських окупантів нараховується вже троє постраждалих. Медики надають їм допомогу.

Про це проінформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки ударів по Запоріжжю

Федоров виклав відео та фото результату атаки російських окупантів цієї ночі. За його даними, під удар потрапив приватний будинок його мешканці постраждали.

Зруйнований будинок після удару РФ у Запоріжжі. Фото: ЗОВА

На місті працювали рятувальники та медики. Все необхідні екстрені служби патрулюють місто.

Уламки приватного будинку після атаки окупантів. Фото: ЗОВА

Крім того, від атаки окупантів постраждала й автозаправна станція, повідомив Федоров.

Пошкоджена будівля автозаправки. Фото: ЗОВА

Машини, які стояли поруч, теж зазнали значних пошкоджень.

Вантажівка теж зазнала пошкоджень внаслідок атаки РФ. Фото: ЗОВА

