До трьох людей збільшилась кількість постраждалих у Запоріжжі після обстрілу РФ

У Запоріжжі є постраждалі після удару РФ — ЗОВА показала наслідки
У Запоріжжі після атаки російських окупантів нараховується вже троє постраждалих. Медики надають їм допомогу.
Про це проінформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Які наслідки ударів по Запоріжжю
Федоров виклав відео та фото результату атаки російських окупантів цієї ночі. За його даними, під удар потрапив приватний будинок його мешканці постраждали.
На місті працювали рятувальники та медики. Все необхідні екстрені служби патрулюють місто.
Крім того, від атаки окупантів постраждала й автозаправна станція, повідомив Федоров.
Машини, які стояли поруч, теж зазнали значних пошкоджень.
Нагадаємо, у Києві друга за ніч повітряна тривога. Цього разу є серйозна небезпека по всій Україні, аже ворог підняв у небо літаки з "Кинджалами".
Також ми повідомляли, що минулої ночі окупанти завдали масованого обстрілу по Вінниччині. Було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
