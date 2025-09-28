Відео
Головна Армія У Запоріжжі є постраждалі після удару РФ — ЗОВА показала наслідки

У Запоріжжі є постраждалі після удару РФ — ЗОВА показала наслідки

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 03:02
До трьох людей збільшилась кількість постраждалих у Запоріжжі після обстрілу РФ
Жінка біля уламків зруйнованого росіянами будинку в Запоріжжі. Фото: ЗОВА

У Запоріжжі після атаки російських окупантів нараховується вже троє постраждалих. Медики надають їм допомогу. 

Про це проінформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Які наслідки ударів по Запоріжжю

Федоров виклав відео та фото результату атаки російських окупантів цієї ночі. За його даними, під удар потрапив приватний будинок його мешканці постраждали.

У Запоріжжі є постраждалі після удару РФ — ЗОВА показала наслідки - фото 1
Зруйнований будинок після удару РФ у Запоріжжі. Фото: ЗОВА

На місті працювали рятувальники та медики. Все необхідні екстрені служби патрулюють місто.

У Запоріжжі є постраждалі після удару РФ — ЗОВА показала наслідки - фото 2
Уламки приватного будинку після атаки окупантів. Фото: ЗОВА

Крім того, від атаки окупантів постраждала й автозаправна станція, повідомив Федоров. 

null
Пошкоджена будівля автозаправки. Фото: ЗОВА

Машини, які стояли поруч, теж зазнали значних пошкоджень.

null
Вантажівка теж зазнала пошкоджень внаслідок атаки РФ. Фото: ЗОВА

Нагадаємо, у Києві друга за ніч повітряна тривога. Цього разу є серйозна небезпека по всій Україні, аже ворог підняв у небо літаки з "Кинджалами".

Також ми повідомляли, що минулої ночі окупанти завдали масованого обстрілу по Вінниччині. Було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
