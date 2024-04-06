У закон про мобілізацію повернули обмеження консульських послуг за кордоном без військового квитка

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Комітет нацбезпеки оборони та розвідки у суботу, 6 квітня продовжив розгляд законопроєкту про мобілізацію. До нього повернули обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном без наявності військово-облікових документів.

Про це повідомила нардепка Ірина Фріз у Facebook.

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Комітетом були ухвалені рішення щодо перегляду деяких попередніх рішень та розглянуто правки.

"Не підтримала рішення комітету про перегляд правок, якими відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон), проте виявилась у меншості. Отже, тепер комітет повторно буде розглядати дану норму", — зазначила Фріз.

За її словами, після додаткового обговорення на прохання Міноборони — впровадження електронного кабінету було залишено як право, а не обов’язок,

Комітет сформував та додав комітетськими правками мотиваційну частину законопроєкту про мобілізацію. Зокрема:

громадяни, які виявили бажання підписати контракт з МОУ отримають можливість обрати підрозділ з затвердженого Генштабом переліку підрозділів;

щомісячно виплачується додаткова винагорода в порядку визначеним КМУ;

військовослужбовцям, які виконують бойові завдання під час ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України), за кожні 30 днів виконання таких завдань виплачується одноразова винагорода в розмірі 70 000 гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

військовослужбовцям виплачується винагорода за знищене (захоплене) озброєння та військову, бойову техніку противника у розмірах від 4 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в порядку та розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України;

військовослужбовцям щомісячно виплачується винагорода за особливості проходження служби у розмірі 10 000 гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

військовослужбовці матимуть право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України та додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та ще 100 тис. грн після другого. Компенсація надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби;

не нараховуються штрафні санкції за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду, та/або автомобіля;

зараховується один місяць служби за три місяці час проходження служби, протягом якого особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.

"Остаточна редакція мотиваційного пакету буде ухвалена на наступному засіданні комітету", — додала Фріз.

Допис Фріз. Фото: скриншот

Допис Фріз. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні розпочалася демобілізація військовослужбовців строкової служби. Водночас після звільнення вони мають 12 місяців відстрочки від мобілізації.

Також у законопроєкті про мобілізацію прибрані антиконституційні правки на кшталт блокування банківських рахунків ухилянтам. Проте, швидше за все, залишиться норма про позбавлення прав керування автотранспортом таких осіб.