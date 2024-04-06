В закон о мобилизации вернули ограничения консульских услуг за границей без военного билета

Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Комитет нацбезопасности обороны и разведки в субботу 6 апреля продолжил рассмотрение законопроекта о мобилизации. К нему вернули ограничения по предоставлению консульских услуг гражданам Украины за границей без наличия военно-учетных документов.

Об этом сообщила нардеп Ирина Фриз в Facebook.

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Комитетом были приняты решения о пересмотре некоторых предыдущих решений и рассмотрены правки.

"Не поддержала решение комитета о пересмотре поправок, которыми отклонялось введение временных ограничений (блокировка счетов, запрет управления транспортными средствами, выезд за границу), однако оказалась в меньшинстве. Итак, теперь комитет повторно будет рассматривать данную норму", — отметила Фриз.

По ее словам, после дополнительного обсуждения по просьбе Минобороны — внедрение электронного кабинета было оставлено как право, а не обязанность,

Комитет сформировал и добавил комитетскими правками мотивационную часть законопроекта о мобилизации. В частности:

граждане, изъявившие желание подписать контракт с МОУ получат возможность выбрать подразделение из утвержденного Генштабом перечня подразделений;

ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в порядке определенном КМУ;

военнослужащим, выполняющим боевые задачи при ведении боевых действий на линии боевого соприкосновения с противником на глубину выполнения боевых задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления до ротного опорного пункта включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины), за каждые 30 дней выполнения таких задач выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

военнослужащим выплачивается вознаграждение за уничтоженное (захваченное) вооружение и военную, боевую технику противника в размере от 4 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в порядке и размерах установленных Кабинетом Министров Украины;

военнослужащим ежемесячно выплачивается вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 000 гривен порядке, установленном Кабинетом министров Украины;

военнослужащие будут иметь право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом "Украинская финансовая жилищная компания" доступного ипотечного кредитования граждан Украины и дополнительно 100 тыс. грн после первого года военной службы и еще 100 тыс. грн после второго. Компенсация предоставляется военнослужащему только один раз в течение всего времени прохождения им военной службы;

не начисляются штрафные санкции за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров по приобретению имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилищного фонда, и/или автомобиля;

засчитывается один месяц службы за три месяца время прохождения службы, в течение которого лицо принимало непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий во время действия военного положения.

"Окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании комитета", — добавила Фриз.

Сообщение Фриз. Фото: скриншот

Пост Фриз. Фото: скриншот

Напомним, в Украине началась демобилизация военнослужащих срочной службы. В то же время после увольнения у них есть 12 месяцев отсрочки от мобилизации.

Также в законопроекте о мобилизации убраны антиконституционные правки типа блокирования банковских счетов уклонистам. Однако, скорее всего, останется норма о лишении прав вождения таких лиц.