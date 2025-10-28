Чи отримає Україна ракети Tomahawk — у ВРУ назвали умову

Народний депутат Єгор Чернєв. Фото: rada.gov.ua

Збройні сили України отримають далекобійні ракети Tomahawk від США. Це трапиться у цьому випадку, якщо санкції проти Росії не спрацюють.

Про це повідомив заступник голови безпекового комітету ВРУ Єгор Чернєв у коментарі Новини.LIVE.

Ракети Tomahawk для України

Чернєв розповів, що Дональд Трамп використовує Tomahawk як важіль тиску на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той сів за стіл переговорів.

Він пояснив, коли Путін подзвонив Трампу і попросив про зустріч в Будапешті, було призупинено питання передачі ракет Tomahawk, але воно точно не знято з порядку денного.

"Я думаю, що навпаки — зараз, коли Трамп зрозумів, що немає про що говорити в Будапешті. Спершу ж Рубіо зідзвонився з Лавровим, почув ту саму мантру про першопричини війни, то все стало зрозумілим і почався санкційний тиск. Якщо він не спрацює, то Tomahawk будуть в України", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше в ISW пояснили, що ракети Tomahawk позитивно вплинуть на ЗСУ. Вони можуть нести більший корисний вантаж та літати з більшою швидкістю, ніж БпЛА дальньої дії.

Водночас Путін знову погрожує Україні через Tomahawk. Кремль назвав обговорення постачання цих ракет Україні "спробою ескалації".