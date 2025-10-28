Видео
Видео

В ВРУ ответили, при каком условии Украина получит Tomahawk

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 13:45
обновлено: 14:55
Получит ли Украина ракеты Tomahawk — в ВРУ назвали условие
Народный депутат Егор Чернев. Фото: rada.gov.ua

Вооруженные силы Украины получат дальнобойные ракеты Tomahawk от США. Это случится в этом случае, если санкции против России не сработают.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по безопасности ВРУ Егор Чернев в комментарии Новини.LIVE.

Ракеты Tomahawk для Украины

Чернев рассказал, что Дональд Трамп использует Tomahawk как рычаг давления на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот сел за стол переговоров.

Он пояснил, когда Путин позвонил Трампу и попросил о встрече в Будапеште, был приостановлен вопрос передачи ракет Tomahawk, но он точно не снят с повестки дня.

"Я думаю, что наоборот — сейчас, когда Трамп понял, что не о чем говорить в Будапеште. Сначала же Рубио созвонился с Лавровым, услышал ту же мантру о первопричинах войны, то все стало понятным и началось санкционное давление. Если оно не сработает, то Tomahawk будут у Украины", — подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что ракеты Tomahawk положительно повлияют на ВСУ. Они могут нести больший полезный груз и летать с большей скоростью, чем БпЛА дальнего действия.

В то же время Путин снова угрожает Украине из-за Tomahawk. Кремль назвал обсуждение поставки этих ракет Украине "попыткой эскалации".

