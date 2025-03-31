ВМС України залишають право атакувати російські цілі, якщо РФ порушить припинення вогню у Чорному морі

ВМС України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У разі порушення Російською Федерацією умов припинення вогню в акваторії Чорного моря, Україна надасть адекватну відповідь. Україна зберігає за собою право на захист своїх територіальних вод та ураження військових кораблів РФ.

Про це в етері Телемарафону заявив представник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

На чому наполягає Україна

Плетенчук зауважив, що Київ вважатиме неприйнятним перебування російських військових кораблів на східній ділянці Чорного моря після встановлення припинення вогню. Представник ВМС України підкреслив, що для Києва головною умовою припинення вогню є припинення обстрілів портів та інфраструктури.

"Це теж вже неодноразово обговорювалося і вищим керівництвом країни, що, звісно, реакція буде адекватною. І міністр оборони України Рустем Умєров так само озвучував вимогу щодо того, що росіяни не можуть покидати східну частину Чорного моря, де вони мають формальне юридичне право знаходитися, це узбережжя російське, і де вони фактично і знаходяться вже тривалий час", — сказав він.

Плетенчук наголосив на важливості безпеки українських зернових експортних маршрутів і можливості України реалізувати свій експортний потенціал.

Нагадаємо, Плетенчук розкрив деталі, як контролюється ситуація у Чорному морі. Також ми писали, чим вигідне Україні перемир'я у Чорному морі.

Раніше повідомлялось, що Росія потребує нових портів у Чорному морі для захисту свого флоту від українських атак. Супутники зафіксували будівництво нової військово-морської бази РФ в Очамчирі — на окупованій території Грузії.