ВМС Украины оставляют право атаковать российские цели, если РФ нарушит прекращение огня в Черном море

ВМС Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В случае нарушения Российской Федерацией условий прекращения огня в акватории Черного моря, Украина предоставит адекватный ответ. Украина сохраняет за собой право на защиту своих территориальных вод и поражения военных кораблей РФ.

Об этом в эфире Телемарафона заявил представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Плетенчук отметил, что Киев будет считать неприемлемым пребывание российских военных кораблей на восточном участке Черного моря после установления прекращения огня. Представитель ВМС Украины подчеркнул, что для Киева главным условием прекращения огня является прекращение обстрелов портов и инфраструктуры.

"Это тоже уже неоднократно обсуждалось и высшим руководством страны, что, конечно, реакция будет адекватной. И министр обороны Украины Рустем Умеров так же озвучивал требование о том, что россияне не могут покидать восточную часть Черного моря, где они имеют формальное юридическое право находиться, это побережье российское, и где они фактически и находятся уже длительное время", — сказал он.

Плетенчук отметил важность безопасности украинских зерновых экспортных маршрутов и возможности Украины реализовать свой экспортный потенциал.

Напомним, Плетенчук раскрыл детали, как контролируется ситуация в Черном море. Также мы писали, чем выгодно Украине перемирие в Черном море.

Ранее сообщалось, что Россия нуждается в новых портах в Черном море для защиты своего флота от украинских атак. Спутники зафиксировали строительство новой военно-морской базы РФ в Очамчири — на оккупированной территории Грузии.