Військовослужбовиця зізналась, про дискримінацію у ЗСУ — деталі

Військовослужбовиця Вероніка Стояновська. Фото: Український Жіночий Конгрес

Українська захисниця Вероніка Стояновська розповіла про проблеми у війську. Вона стверджує, що рівноправ'я практично немає, а потрапити в армії для жінки — досить складно.

Про це вона висловилась на Українському Жіночому Конгресі.

Вероніка Стояновська ледве підписала контракт "18-24"

Захисниця Вероніка Стояновська розповіла про свій шлях до служби. Вона прагнула вступити до лав ЗСУ ще на початку великої війни, але її не брали.

"Рівноправʼя у війську практично немає. Це почалося з 2022 року, це продовжувалось коли бригада вже відправила мені рекомендаційний лист з метою "чи потрібно це тобі, ти будеш єдина дівчина, буде дискримінація, це буде перша лінія". На базі підготовці серед контрактників була єдиною дівчиною. Серед хлопців які ще не бачили війни", — розповіла військовослужбовиця.

Також Вероніка зазначила, що дискримінація залишається проблемою для жінок в армії. Зокрема, вона особисто зазнала цього.

"Дискримінація була страшна. Знущалися морально, знущалися фізично. Смикнути в строю за волосся чи за форму — це було нормально. Тому я вважаю що в ТЦК і рекрутингових центрах повинна бути більш прозора система відбору. Якщо хтось звертається, потрібна бути система, що звернулися і чому відмовили. У мене всі відмови лише на словах. Навіть ті бригади що мене запрошували, я приїжджала до них і також відмови. Далі я потрапила в мою бригаду і я рада що потрапила саме до них. Бо вона дуже добре до мене відноситься", — додала дівчина.

Вероніка Стояновська — перша жінка, яка підписала "контракт 18-24". Вона медик і рятує життя українців на полі бою і в прифронтових районах.

"Я досі залишаюсь єдиною дівчиною за "контрактом 18-24". Мені довелось 10 разів пройти психолога, 4 рази пройти фізичну підготовку, і вони не знали як мені відмовити. Вони в очі казали, що не знають як відмовити", — розповіла захисниця.

