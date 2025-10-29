Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У війську залишається дискримінація — Вероніка Стояновська

У війську залишається дискримінація — Вероніка Стояновська

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 06:10
Оновлено: 09:48
Військовослужбовиця зізналась, про дискримінацію у ЗСУ — деталі
Військовослужбовиця Вероніка Стояновська. Фото: Український Жіночий Конгрес

Українська захисниця Вероніка Стояновська розповіла про проблеми у війську. Вона стверджує, що рівноправ'я практично немає, а потрапити в армії для жінки — досить складно.

Про це вона висловилась на Українському Жіночому Конгресі.

Реклама
Читайте також:

Вероніка Стояновська ледве підписала контракт "18-24"

Захисниця Вероніка Стояновська розповіла про свій шлях до служби. Вона прагнула вступити до лав ЗСУ ще на початку великої війни, але її не брали.

"Рівноправʼя у війську практично немає. Це почалося з 2022 року, це продовжувалось коли бригада вже відправила мені рекомендаційний лист з метою "чи потрібно це тобі, ти будеш єдина дівчина, буде дискримінація, це буде перша лінія". На базі підготовці серед контрактників була єдиною дівчиною. Серед хлопців які ще не бачили війни", — розповіла військовослужбовиця.

Також Вероніка зазначила, що дискримінація залишається проблемою для жінок в армії. Зокрема, вона особисто зазнала цього.

"Дискримінація була страшна. Знущалися морально, знущалися фізично. Смикнути в строю за волосся чи за форму — це було нормально. Тому я вважаю що в ТЦК і рекрутингових центрах повинна бути більш прозора система відбору. Якщо хтось звертається, потрібна бути система, що звернулися і чому відмовили. У мене всі відмови лише на словах. Навіть ті бригади що мене запрошували, я приїжджала до них і також відмови. Далі я потрапила в мою бригаду і я рада що потрапила саме до них. Бо вона дуже добре до мене відноситься", — додала дівчина.

Вероніка Стояновська — перша жінка, яка підписала "контракт 18-24". Вона медик і рятує життя українців на полі бою і в прифронтових районах.

"Я досі залишаюсь єдиною дівчиною за "контрактом 18-24". Мені довелось 10 разів пройти психолога, 4 рази пройти фізичну підготовку, і вони не знали як мені відмовити. Вони в очі казали, що не знають як відмовити", — розповіла захисниця.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко відвідала Український Жіночий Конгрес з важливою промовою. Також очільник ГУР Кирило Буданов розповів, скільки жінок працюють в їхній спецслужбі.

ЗСУ Україна війна дискримінація рівноправність
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації