Военнослужащая призналась, о дискриминации в ВСУ — детали

Украинская защитница Вероника Стояновская рассказала о проблемах в армии. Она утверждает, что равноправия практически нет, а попасть в армию для женщины — достаточно сложно.

Об этом она высказалась на Украинском Женском Конгрессе.

Вероника Стояновская едва подписала контракт "18-24"

Защитница Вероника Стояновская рассказала о своем пути к службе. Она стремилась вступить в ряды ВСУ еще в начале большой войны, но ее не брали.

"Равноправия в армии практически нет. Это началось с 2022 года. Это продолжалось когда бригада уже отправила мне рекомендательное письмо с целью "нужно ли это тебе, ты будешь единственная девушка, будет дискриминация, это будет первая линия". На базе подготовке среди контрактников была единственной девушкой. Среди ребят, которые еще не видели войны", — рассказала военнослужащая.

Также Вероника отметила, что дискриминация остается проблемой для женщин в армии. В частности, она лично испытала ее на себе.

"Дискриминация была страшная. Издевались морально, издевались физически. Дернуть в строю за волосы или за форму — это было нормально. Поэтому я считаю, что в ТЦК и рекрутинговых центрах должна быть более прозрачная система отбора. Если кто-то обращается, нужна быть система, что обратились и почему отказали. У меня все отказы только на словах. Даже те бригады, что меня приглашали, я приезжала к ним и также отказы. Далее я попала в мою бригаду и я рада, что попала именно к ним. Потому что они очень хорошо ко мне относится", — добавила девушка.

Вероника Стояновская — первая женщина, которая подписала "контракт 18-24". Она медик и спасает жизни украинцев на поле боя и в прифронтовых районах.

"Я до сих пор остаюсь единственной девушкой по "контракту 18-24". Мне пришлось 10 раз пройти психолога, 4 раза пройти физическую подготовку, и они не знали как мне отказать. Они в глаза говорили, что не знают как отказать", — рассказала защитница.

