У Третій штурмовій показали первинний етап підготовки до служби

Новобранець "Дісней" проходить первинний етап підготовки до служби у Третій штурмовій. Фото: скриншот з відео

У Третій окремій штурмовій бригаді показали первинний етап підготовки новобранця до служби. "Дісней" вчився стріляти під керівництвом досвідченого інструктора бригади.

Відео опублікувала Третя штурмова на YouTube-канал в неділю, 7 квітня.

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Первинний етап підготовки до служби

"Дісней" — рекрут Третьої штурмової бригади. Хлопець отримав повістку, вирішив йти служити і поставив собі за мету потрапити до лав Третьої ОШБр.

Він вирішив вести відеоблог про свій шлях в армію з цивільного життя, в якому він жодного дня не тримав у руках зброю.

"Дісней" вже пройшов співбесіду, фізтест, тестовий тиждень та продовжує військову підготовку.

Досвідчений інструктор бригади навчав новобранця правильної стійки при веденні вогню, лайфхаків та іншої корисної інформації.

Нагадаємо, українські військові продовжують ефективно застосовувати реактивні системи залпового вогню HIMARS. За допомогою цієї далекобійної зброї Сили оборони знищують на далеких відстанях живу силу і військову техніку супротивника.

Також українські військові часто використовують дрони, щоб завдати ударів по російських окупантах та їх техніці. Вони показали, як уразили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган".