Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Третьей штурмовой показали первичный этап подготовки к службе arrow

В Третьей штурмовой показали первичный этап подготовки к службе

7 апреля 2024 18:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Третьей штурмовой показали первичный этап подготовки к службе
Новобранец "Дисней" проходит первичный этап подготовки к службе в Третьей штурмовой. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Третьей отдельной штурмовой бригаде показали первоначальный этап подготовки новобранца к службе. "Дисней" учился стрелять под руководством опытного инструктора бригады.

Видео опубликовала Третья штурмовая на YouTube-канал в воскресенье, 7 апреля.

Читайте также:

Первичный этап подготовки к службе

"Дисней" — рекрут Третьей штурмовой бригады. Парень получил повестку, решил идти служить и поставил себе цель попасть в ряды Третьей ОШБр.

Он решил вести видеоблог о своем пути в армию из гражданской жизни, в которой он ни дня не держал в руках оружие.

"Дисней" уже прошел собеседование, физтест, тестовую неделю и продолжает военную подготовку.

Опытный инструктор бригады обучал новобранца правильной стойке при ведении огня, лайфхаков и другой полезной информации.

Напомним, украинские военные продолжают эффективно использовать реактивные системы залпового огня HIMARS. Посредством этого дальнобойного оружия Силы обороны уничтожают на дальних расстояниях живую силу и военную технику противника.

Также украинские военные часто используют дроны, чтобы нанести удары по российским оккупантам и их технике. Они показали, как поразили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган".

война
оружие
ВСУ
украинцы
Украина
мобилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку