В Третьей штурмовой показали первичный этап подготовки к службе

Новобранец "Дисней" проходит первичный этап подготовки к службе в Третьей штурмовой. Фото: скриншот из видео

В Третьей отдельной штурмовой бригаде показали первоначальный этап подготовки новобранца к службе. "Дисней" учился стрелять под руководством опытного инструктора бригады.

Видео опубликовала Третья штурмовая на YouTube-канал в воскресенье, 7 апреля.

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Первичный этап подготовки к службе

"Дисней" — рекрут Третьей штурмовой бригады. Парень получил повестку, решил идти служить и поставил себе цель попасть в ряды Третьей ОШБр.

Он решил вести видеоблог о своем пути в армию из гражданской жизни, в которой он ни дня не держал в руках оружие.

"Дисней" уже прошел собеседование, физтест, тестовую неделю и продолжает военную подготовку.

Опытный инструктор бригады обучал новобранца правильной стойке при ведении огня, лайфхаков и другой полезной информации.

Напомним, украинские военные продолжают эффективно использовать реактивные системы залпового огня HIMARS. Посредством этого дальнобойного оружия Силы обороны уничтожают на дальних расстояниях живую силу и военную технику противника.

Также украинские военные часто используют дроны, чтобы нанести удары по российским оккупантам и их технике. Они показали, как поразили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган".