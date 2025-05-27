Середній вік військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ — 30 років

Український військовий. Фото: Генштаб

Середній вік військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ зріс до приблизно 30 років. Система залучення нових військових продовжує працювати, хоч і вимагає все більше зусиль.

Про це повідомив речник бригади Олександр Бородін в ефірі День.LIVE у вівторок, 27 травня.

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За словами Бородіна, раніше середній вік бійців становив близько 25–27 років, однак з часом показник дещо підвищився.

"Зараз це близько 30 років. Я не рахував точно, але думаю, що він трішки підріс, тому що є велика кількість СЗЧ і переводів у нас", — зазначив речник.

Водночас, за його словами, рекрутинг нових бійців продовжує працювати. Добровольці досі приєднуються до лав бригади, зокрема за умови правильної комунікації та чесного діалогу з потенційними новобранцями.

Раніше ми писали, що військові, які самовільно залишили військову частину, можуть поновитися на службі. Таких бійців готова прийняти до своїх лав Третя окрема штурмова бригада.

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