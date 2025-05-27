Средний возраст военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ - 30 лет

Украинский военный. Фото: Генштаб

Средний возраст военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ вырос до примерно 30 лет. Система привлечения новых военных продолжает работать, хотя и требует все больше усилий.

Об этом сообщил спикер бригады Александр Бородин в эфире День.LIVE во вторник, 27 мая.

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Почему вырос средний возраст военнослужащих

По словам Бородина, ранее средний возраст бойцов составлял около 25-27 лет, однако со временем показатель несколько повысился.

"Сейчас это около 30 лет. Я не считал точно, но думаю, что он немного подрос, потому что есть большое количество СОЧ и переводов у нас", — отметил спикер.

В то же время, по его словам, рекрутинг новых бойцов продолжает работать. Добровольцы до сих пор присоединяются в ряды бригады, в частности, при условии правильной коммуникации и честного диалога с потенциальными новобранцами.

Ранее мы писали, что военные, которые самовольно оставили воинскую часть, могут восстановиться на службе. Таких бойцов готова принять в свои ряды Третья отдельная штурмовая бригада.

Также мы писали, что 3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр) удерживает более 50 км фронта на Харьковском направлении — это самый длинный участок обороны среди всех бригад.