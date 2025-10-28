Відео
Україна
У Тернополі відкрився пункт рекрутингу для Сухопутних військ ЗСУ

У Тернополі відкрився пункт рекрутингу для Сухопутних військ ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 23:37
Оновлено: 23:37
Тернопіль приєднався до мережі центрів рекрутингу Сухопутних військ
Тернопіль приєднався до мережі центрів рекрутингу Сухопутних військ. Фото: Сухопутні війська

Рекрутинг у Збройних Силах України набирає обертів. Кількість охочих мобілізуватися або підписати контракт через 1 центр рекрутингу Сухопутних військ стабільно зростає. Щоб зробити цей процес зручнішим для громадян, начальник центру, підполковник Руслан Фурдило, ухвалив рішення про відкриття регіональних представництв.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.

Тернопіль приєднався до мережі центрів рекрутингу Сухопутних військ

На сьогодні такі офіси вже працюють у Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі та Сумах. Тепер до цієї когорти приєднався і Тернопіль. Нове представництво запрацювало на центральному залізничному вокзалі міста, де кожен охочий може отримати повний спектр послуг від рекрутерів Сухопутних військ.

"Максимально комфортні умови долучення до Сухопутних військ, професійні рекрутери, які докладають усіх зусиль, щоб допомогти рекруту, широкий перелік посад і підрозділів, а також супровід на всьому шляху рекрутингу — це ті переваги, які допомагають 1 центру завойовувати довіру людей", — розповів офіцер центру Ілля Абель.

У Тернополі відкрито регіональне представництво ЗСУ
Фото: Сухопутні війська

1 центр рекрутингу забезпечує професійними кадрами всі пріоритетні підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, зокрема й за проєктом "Контракт 18–24".

"Тут ми допомагаємо з вибором посади та підрозділу, проходженням військово-лікарської комісії і психологічного відбору, а також надаємо консультації щодо вступу на службу. У разі бажання кандидата — супроводжуємо його на всіх етапах долучення до Сухопутних військ", — додає офіцерка Алла Пунько.

За словами рекрутерів, головна перевага центру — повна свобода вибору для кандидатів та максимальний контроль над процесом мобілізації або підписання контракту.

"Після нашої консультації кандидат обирає посаду, повідомляє про освіту та очікування від служби. Ми підбираємо військову частину, кандидат її погоджує, проходить психологічні тести та військово-лікарську комісію, після чого оформлюємо особову справу, і він вирушає на базову підготовку", — розповідає рекрутер стаціонарного пункту Дмитро Андрейчик.

Тернопіль приєднався до мережі центрів рекрутингу Сухопутних військ
Фото: Сухопутні війська

Нагадаємо, що бригада "Азов" оголосила набір аналітиків розвідки для роботи в своїх рядах. Від кандидатів очікують високий рівень комп’ютерної грамотності, знання програмування та досвід роботи в IT-сфері. Заробітна плата за виконання завдань коливатиметься від 27 до 127 тисяч гривень на місяць, залежно від кваліфікації та обсягу виконаної роботи.

Також Центр рекрутингу сил ТРО ЗСУ заявив, що жінкам можна обрати з великого переліку як адміністративних, так і бойових спеціальностей у ЗСУ і непогано заробити. 

Тернопіль військові війна в Україні Рекрутинг Сухопутні війська
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
