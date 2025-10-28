Тернополь присоединился к сети центров рекрутинга Сухопутных войск. Фото: Сухопутные войска

Рекрутинг в Вооруженных Силах Украины набирает обороты. Количество желающих мобилизоваться или подписать контракт через 1 центр рекрутинга Сухопутных войск стабильно растет. Чтобы сделать этот процесс более удобным для граждан, начальник центра, подполковник Руслан Фурдило, принял решение об открытии региональных представительств.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск.

Реклама

Читайте также:

Тернополь присоединился к сети центров рекрутинга Сухопутных войск

На сегодняшний день такие офисы уже работают во Львове, Одессе, Харькове, Днепре и Сумах. Теперь к этой когорте присоединился и Тернополь. Новое представительство заработало на центральном железнодорожном вокзале города, где каждый желающий может получить полный спектр услуг от рекрутеров Сухопутных войск.

"Максимально комфортные условия приобщения к Сухопутным войскам, профессиональные рекрутеры, которые прилагают все усилия, чтобы помочь рекруту, широкий перечень должностей и подразделений, а также сопровождение на всем пути рекрутинга — это те преимущества, которые помогают 1 центру завоевывать доверие людей", — рассказал офицер центра Илья Абель.

Тернополь присоединился к сети центров рекрутинга Сухопутных войск. Фото: Сухопутные войска

1 центр рекрутинга обеспечивает профессиональными кадрами все приоритетные подразделения Сухопутных войск ВСУ, в том числе и по проекту "Контракт 18-24".

"Здесь мы помогаем с выбором должности и подразделения, прохождением военно-врачебной комиссии и психологического отбора, а также предоставляем консультации по поступлению на службу. В случае желания кандидата — сопровождаем его на всех этапах приобщения к Сухопутным войскам", — добавляет офицер Алла Пунько.

По словам рекрутеров, главное преимущество центра - полная свобода выбора для кандидатов и максимальный контроль над процессом мобилизации или подписания контракта.

"После нашей консультации кандидат выбирает должность, сообщает об образовании и ожиданиях от службы. Мы подбираем воинскую часть, кандидат ее согласовывает, проходит психологические тесты и военно-врачебную комиссию, после чего оформляем личное дело, и он отправляется на базовую подготовку", — рассказывает рекрутер стационарного пункта Дмитрий Андрейчик.

Тернополь присоединился к сети центров рекрутинга Сухопутных войск. Фото: Сухопутные войска

Напомним, что бригада "Азов" объявила набор аналитиков разведки для работы в своих рядах. От кандидатов ожидают высокий уровень компьютерной грамотности, знание программирования и опыт работы в IT-сфере. Заработная плата за выполнение задач будет колебаться от 27 до 127 тысяч гривен в месяц, в зависимости от квалификации и объема выполненной работы.

Также Центр рекрутинга сил ТРО ВСУ заявил, что женщинам можно выбрать из большого перечня как административных, так и боевых специальностей в ВСУ и неплохо заработать.