У Тернополі поховали Марію Палагнюк та її дітей, які загинули 19 листопада

Прощання з Марією Палагнюк та її дітьми. Фото: 20 хвилин

У Тернополі в останню путь провели фармацевтку Марію Палагнюк та її дітей — п'ятирічну доньку Камілу та півторарічного сина Назара. Вони загинули внаслідок російського удару по багатоповерхівці 19 листопада.

Про це повідомляє видання "20 хвилин".

У Тернополі поховали Марію Палагнюк та її дітей

У суботу, 22 листопада, мешканці Тернополя простилися із Марією та її дітьми. Церемонія прощання пройшла в Домі печалі.

Жінка разом із сином та донькою, а також чоловіком Камалем, перебувала у квартирі під час російської атаки. Камаль залишився єдиним, хто вижив. Три доби чоловік стояв під зруйнованою багатоповерхівкою з надією, що дружина та діти залишилися живі.

Марія працювала фармацевткою в мережі аптек "АНЦ" у Тернополі та запам'яталася містянам доброю та уважною.

"Марія була світлою, доброю і неймовірно чуйною людиною. Вона завжди зустрічала людей з теплом і щирою усмішкою. Її знали як уважну професіоналку, яка щодня допомагала пацієнтам із великою любов'ю до своєї справи", — розповіли про загиблу в компанії.

Марія Палагнюк з дітьми. Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

Нагадаємо, у Тернополі після завершення пошуково-рятувальних робіт стало відомо про ще одну загиблу людину. Російська атака забрала життя 34 мешканців міста, ще 5 людей і дитина вважаються зниклими безвісті.

Також стало відомо, що під час атаки РФ загинула 7-річна громадянка Польщі та її мама.