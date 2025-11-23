У Тернополі поховали Марію Палагнюк та її дітей, які загинули 19 листопада

У Тернополі попрощалися з матір'ю та двома дітьми, яких вбила РФ
У Тернополі в останню путь провели фармацевтку Марію Палагнюк та її дітей — п'ятирічну доньку Камілу та півторарічного сина Назара. Вони загинули внаслідок російського удару по багатоповерхівці 19 листопада.
Про це повідомляє видання "20 хвилин".
У Тернополі поховали Марію Палагнюк та її дітей
У суботу, 22 листопада, мешканці Тернополя простилися із Марією та її дітьми. Церемонія прощання пройшла в Домі печалі.
Жінка разом із сином та донькою, а також чоловіком Камалем, перебувала у квартирі під час російської атаки. Камаль залишився єдиним, хто вижив. Три доби чоловік стояв під зруйнованою багатоповерхівкою з надією, що дружина та діти залишилися живі.
Марія працювала фармацевткою в мережі аптек "АНЦ" у Тернополі та запам'яталася містянам доброю та уважною.
"Марія була світлою, доброю і неймовірно чуйною людиною. Вона завжди зустрічала людей з теплом і щирою усмішкою. Її знали як уважну професіоналку, яка щодня допомагала пацієнтам із великою любов'ю до своєї справи", — розповіли про загиблу в компанії.
Нагадаємо, у Тернополі після завершення пошуково-рятувальних робіт стало відомо про ще одну загиблу людину. Російська атака забрала життя 34 мешканців міста, ще 5 людей і дитина вважаються зниклими безвісті.
Також стало відомо, що під час атаки РФ загинула 7-річна громадянка Польщі та її мама.
