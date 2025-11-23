Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Тернополі попрощалися з матір'ю та двома дітьми, яких вбила РФ

У Тернополі попрощалися з матір'ю та двома дітьми, яких вбила РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 15:21
Оновлено: 15:22
У Тернополі поховали Марію Палагнюк та її дітей, які загинули 19 листопада
Прощання з Марією Палагнюк та її дітьми. Фото: 20 хвилин

У Тернополі в останню путь провели фармацевтку Марію Палагнюк та її дітей — п'ятирічну доньку Камілу та півторарічного сина Назара. Вони загинули внаслідок російського удару по багатоповерхівці 19 листопада.

Про це повідомляє видання "20 хвилин".

Реклама
Читайте також:

У Тернополі поховали Марію Палагнюк та її дітей

У суботу, 22 листопада, мешканці Тернополя простилися із Марією та її дітьми. Церемонія прощання пройшла в Домі печалі.

Жінка разом із сином та донькою, а також чоловіком Камалем, перебувала у квартирі під час російської атаки. Камаль залишився єдиним, хто вижив. Три доби чоловік стояв під зруйнованою багатоповерхівкою з надією, що дружина та діти залишилися живі.

Марія працювала фармацевткою в мережі аптек "АНЦ" у Тернополі та запам'яталася містянам доброю та уважною.

"Марія була світлою, доброю і неймовірно чуйною людиною. Вона завжди зустрічала людей з теплом і щирою усмішкою. Її знали як уважну професіоналку, яка щодня допомагала пацієнтам із великою любов'ю до своєї справи", — розповіли про загиблу в компанії.

Загиблі у Тернополі мати з дітьми
Марія Палагнюк з дітьми. Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

Нагадаємо, у Тернополі після завершення пошуково-рятувальних робіт стало відомо про ще одну загиблу людину. Російська атака забрала життя 34 мешканців міста, ще 5 людей і дитина вважаються зниклими безвісті.

Також стало відомо, що під час атаки РФ загинула 7-річна громадянка Польщі та її мама

Тернопіль обстріли похорон війна в Україні загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації